ASAHI PRINTING hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ASAHI PRINTING hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 14,43 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ASAHI PRINTING 22,16 JPY je Aktie eingenommen.

ASAHI PRINTING hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at