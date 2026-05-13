ASAHI PRINTING hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ASAHI PRINTING hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,40 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ASAHI PRINTING 21,51 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,88 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ASAHI PRINTING einen Umsatz von 11,48 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 75,76 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 80,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat ASAHI PRINTING im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44,64 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 43,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at