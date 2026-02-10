ASAHI PRINTING: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ASAHI PRINTING hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 10,09 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ASAHI PRINTING 8,15 JPY je Aktie eingenommen.

ASAHI PRINTING hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at