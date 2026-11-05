Asahi: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Asahi hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 143,32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 94,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 66,13 Prozent auf 167,99 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 101,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at