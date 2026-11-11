Asahi Rubber präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Asahi Rubber hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20,07 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 12,59 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,95 Prozent auf 2,22 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at