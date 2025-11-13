|
13.11.2025
Asahi Rubber: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Asahi Rubber hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 12,59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -19,890 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,96 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

