Asahi Rubber stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Asahi Rubber hat am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,94 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,98 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at