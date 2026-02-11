|
11.02.2026 06:31:28
Asahi Rubber stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Asahi Rubber lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16,42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,68 JPY je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,98 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
