Asahi Songwon Colors legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Asahi Songwon Colors ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Asahi Songwon Colors die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,32 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,68 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,04 Prozent auf 1,89 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at