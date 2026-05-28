Asahi Songwon Colors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Asahi Songwon Colors hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 9,22 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,48 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asahi Songwon Colors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,44 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 15,92 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 16,76 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Asahi Songwon Colors im vergangenen Geschäftsjahr 5,35 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asahi Songwon Colors 5,61 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at