Asahi Songwon Colors präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Asahi Songwon Colors veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,26 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Asahi Songwon Colors im vergangenen Quartal 1,21 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asahi Songwon Colors 1,42 Milliarden INR umsetzen können.

