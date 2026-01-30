Asahi Songwon Colors vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Asahi Songwon Colors veröffentlichte am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 2,11 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Asahi Songwon Colors noch ein Gewinn pro Aktie von 2,63 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Asahi Songwon Colors 1,21 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,34 Milliarden INR umgesetzt worden.

