Asahi stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Asahi hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 113,81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 62,43 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 146,42 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Asahi einen Umsatz von 132,61 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at