ASAHI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ASAHI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 25,31 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -8,400 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,22 Prozent auf 17,26 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 87,12 JPY. Im Vorjahr hatte ASAHI 136,51 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat ASAHI 81,37 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 81,59 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at