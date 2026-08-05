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05.08.2026 06:31:29
Asahi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Asahi äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 100,21 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 47,51 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 197,18 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 137,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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