Asahimatsu Foods: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Asahimatsu Foods lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1,14 JPY gegenüber 25,90 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,25 Prozent auf 1,74 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Asahimatsu Foods 1,88 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 124,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 129,34 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,12 Prozent zurück. Hier wurden 7,69 Milliarden JPY gegenüber 8,02 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at