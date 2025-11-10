Asahimatsu Foods: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Asahimatsu Foods hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 8,03 JPY gegenüber 1,76 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asahimatsu Foods in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,82 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,85 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

