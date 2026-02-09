|
09.02.2026 06:31:29
Asahimatsu Foods gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Asahimatsu Foods lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 89,80 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asahimatsu Foods 86,80 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,01 Prozent auf 2,31 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,41 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!