Asahimatsu Foods gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Asahimatsu Foods lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 89,80 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asahimatsu Foods 86,80 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,01 Prozent auf 2,31 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,41 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at