Asahimatsu Foods hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Asahimatsu Foods ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Asahimatsu Foods die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,92 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 25,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,82 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at