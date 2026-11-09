Asahimatsu Foods vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Asahimatsu Foods lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 4,65 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Asahimatsu Foods 8,03 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asahimatsu Foods in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,84 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,82 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at