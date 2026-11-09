Asahipen: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Asahipen präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 26,03 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 39,87 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 54,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,81 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,76 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at