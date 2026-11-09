|
09.11.2026 06:31:29
Asahipen: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Asahipen präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 26,03 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 39,87 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 54,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,81 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,76 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!