09.02.2026 06:31:29
Asahipen hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Asahipen hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 54,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 56,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 4,16 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 8,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asahipen 4,54 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
