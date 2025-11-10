Asahipen informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Asahipen präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 39,87 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 62,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,76 Milliarden JPY – eine Minderung von 12,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,28 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at