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15.05.2026 06:31:29
Asahipen legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Asahipen hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 35,10 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Asahipen 6,74 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 4,64 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,50 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 188,04 JPY beziffert, während im Vorjahr 190,46 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Asahipen 16,82 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 17,15 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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