Asahipen: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Asahipen stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 84,49 JPY gegenüber 58,65 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,38 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at