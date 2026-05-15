Asaka Industrial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Asaka Industrial hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 195,69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -13,440 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1,85 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,82 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 427,05 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 236,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Asaka Industrial im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 1,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,36 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,45 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at