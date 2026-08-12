Asaka Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Asaka Industrial stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 127,07 JPY gegenüber 87,10 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,29 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,37 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at