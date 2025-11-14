Asaka Industrial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Asaka Industrial hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 26,41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 63,66 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Asaka Industrial im vergangenen Quartal 2,04 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asaka Industrial 2,19 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at