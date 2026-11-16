Asaka Riken: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Asaka Riken hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -2,28 JPY. Ein Jahr zuvor waren 17,95 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Asaka Riken im vergangenen Quartal 2,85 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asaka Riken 2,32 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 159,06 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Asaka Riken 59,77 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Asaka Riken 11,60 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at