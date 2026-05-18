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18.05.2026 06:31:29
Asaka Riken gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Asaka Riken hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 56,31 JPY gegenüber 6,93 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 2,79 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 29,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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