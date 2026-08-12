Asaka Riken gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Asaka Riken hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 63,12 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Asaka Riken 15,91 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,46 Milliarden JPY – ein Plus von 77,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asaka Riken 1,96 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at