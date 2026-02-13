Asaka Riken hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Asaka Riken präsentierte am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 41,91 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 18,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asaka Riken in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,49 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at