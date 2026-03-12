|
ASAKUMA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
ASAKUMA hat am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 20,71 JPY, nach 39,46 JPY im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,86 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,95 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 61,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 106,89 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 10,05 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8,35 Milliarden JPY umgesetzt.
