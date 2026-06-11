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11.06.2026 06:31:29
ASAKUMA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
ASAKUMA äußerte sich am 10.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 9,89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ASAKUMA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,87 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,29 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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