12.12.2025 06:31:28
ASAKUMA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ASAKUMA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 16,77 JPY. Im Vorjahresviertel waren 0,530 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ASAKUMA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,58 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
