ASAKUMA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ASAKUMA hat am 09.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,83 JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,14 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,99 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,31 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at