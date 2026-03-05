Asana: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Asana hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 205,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Asana 188,3 Millionen USD umgesetzt.

Asana vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,800 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Asana hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 790,81 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 723,88 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

