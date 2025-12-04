|
Asana: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Asana hat am 02.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asana -0,250 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 201,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 183,9 Millionen USD in den Büchern standen.
