Asanko Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Asanko Gold hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 CAD, nach -0,140 CAD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Asanko Gold mit einem Umsatz von insgesamt 228,4 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 107,86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at