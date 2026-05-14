ASANTE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ASANTE lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

ASANTE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 22,11 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,810 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 3,23 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,04 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 28,09 JPY, nach 66,02 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,37 Prozent auf 14,36 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 14,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at