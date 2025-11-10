ASANTE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ASANTE hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,50 JPY gegenüber 19,36 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat ASANTE 3,70 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at