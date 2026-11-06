ASANTE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ASANTE gab am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,65 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ASANTE ein EPS von 21,50 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ASANTE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,76 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at