Asanuma gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Asanuma hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 47,14 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 51,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 64,24 JPY. Im Vorjahr waren 58,21 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 175,29 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 167,01 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at