12.11.2025 06:31:28
Asanuma verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Asanuma hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 29,26 JPY gegenüber 18,47 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,17 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 39,54 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
