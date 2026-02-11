Asanuma veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asanuma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22,26 JPY. Im Vorjahresviertel waren 20,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,26 Prozent auf 41,28 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at