Asarfi Hospital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Asarfi Hospital lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 8,47 INR. Im letzten Jahr hatte Asarfi Hospital einen Gewinn von 5,37 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,74 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,21 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at