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10.08.2026 06:31:29
Asarfi Hospital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Asarfi Hospital hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Asarfi Hospital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,17 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 475,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 356,8 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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