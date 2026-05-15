ASAX informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ASAX hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 30,72 JPY, nach 22,77 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,28 Prozent auf 2,29 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 119,76 JPY beziffert, während im Vorjahr 102,69 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat ASAX im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,78 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 7,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at