ASAX präsentierte Quartalsergebnisse

ASAX präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 31,75 JPY. Im letzten Jahr hatte ASAX einen Gewinn von 32,06 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat ASAX mit einem Umsatz von insgesamt 2,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at