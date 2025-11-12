ASAX vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ASAX lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 32,06 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 14,94 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at